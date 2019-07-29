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DHA DIŞ- Fabrikaya giren ayı işçileri korkuttu

Rusya'da su ürünleri fabrikasına giren ayı, işçilerin korkup kaçmasına neden oldu.

29.07.2019 13:40 DHA DIŞ- Fabrikaya giren ayı işçileri korkuttu
Rusya'da su ürünleri fabrikasına giren ayı, işçilerin korkup kaçmasına neden oldu. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, Rusya'nın Sahalin adasında yer alan su ürünleri fabrikasında meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ayının fabrikaya girdiği; o sırada çalışan işçilerin dönüp ayıya bakarak yaşadıkları olaya anlam vermeye çalıştıkları görüldü. Ardından panik yaşayan 10 kişilik işçi grubu, farklı yönlere doğru koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Görüntü Dökümü
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-Ayının işçilere doğru yaklaşması
-İşçilerin ayıya bir süre bakma anları
-İşçilerin aniden korkarak koşmaya başlaması



Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

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