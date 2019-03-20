Dha Dış - Facebook, Trump'ın Sosyal Medya Sorumlusundan Özür Diledi

Kaynak: DHA

Facebook, geçici olarak paylaşımlarını engelleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya sorumlusu Dan Scavino'dan özür diledi.Facebook'un özür dilemesinden önce Trump, Scavino'nun maruz kaldığı bu durumla ilgili paylaştığı Twitter mesajında durumu araştıracağını söylemişti.Sosyal paylaşım sitesi Facebook, Trump'ın sosyal medya sorumlusunun paylaşımlarını istenmeyen olarak bildirildiği için yanlışlıkla engellendiğini açıkladı.Scavino'da "Beni neden susturuyorsunuz?" ifadelerini kullandığı mesajında, Facebook'ta paylaşımlarının altına yaptığı yorumlarının istenmeyen olarak işaretlendiğini bildiren ekran görüntülerini paylaştı.Facebook ise olaydan sonra yaptığı açıklamada, engellemenin yanlışlıkla yapıldığını ve Scavino'dan özür dilediğini belirtti.Trump, Facebook'un özür açıklamasından önce paylaştığı Twitter mesajında "Facebook, Google ve Twitter radikal sol görüşlü Demokratların tarafında" ifadelerini kullanmıştı. - Yağcı