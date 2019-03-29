Dha Dış - Fischer: Avrupalılar Olarak Birlik Olamazsak, Param Parça Olacağız

Kaynak: DHA

Almanya'nın 68 kuşağının sembol isimlerinden ve Yeşiller Partisi kurucuları arasında bulunan Joschka Fischer, Alman gazetesi Handelsblatt'tan Moritz Koch ve Torsten Riecke'ye verdiği röportajda, Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine, Çin'in kıtadaki yatırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu."Avrupalılar olarak birlik olamazsak, param parça olacağız" diyen 70 yaşındaki Almanya Federal Dışişleri eski Bakanı Joschka Fischer, Avrupa'nın Çin'le ilişkisi, kıtada yatırım eksikliği ve Almanya'nın Avrupa'da neden yalnız kaldığı konularında görüşlerini açıklarken, gelecek nesillere devamlı gelişip büyüyen, sağlam bir ekonomi ve mükemmel bir altyapı bırakmak istediğini söyledi.FİSCHER: AVRUPA'NIN TEK ŞANSI BİRLİK!"Karşı karşıya bulunduğumuz sıkıntıları aşmak için birlik olup ortak davranamazsak, Avrupalılar olarak lime lime olacağız" diyen Joschka Fischer, Avrupa'nın tek şansının bulunduğunu, bunun da; birlikte hareket etmek olduğunu belirtirken, Almanya'da yaşananları gördüğünde çok üzüldüğünü ve bunlara sebep olanlara da kızdığını söyledi.Almanya'nın, gerekli jeopolitik yapılanmasının olması gerekenin çok gerisinde seyrettiğini, ülkenin savunma harcamaları artışı konusundaki tartışmaları anlamanın mümkün olmadığını söyleyen Yeşil politikacı Fischer, "Barış gücü olduğumuzu söyleyen bizler, bunun gerçek olmadığını biliyoruz. Zira biz Almanya, başka gücün korumasındayız. Paris'te, büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Avrupa, daha ortak bir ihracat kurallarında bile anlaşamıyorsa, ortak savunma konusunu tartışmaya bile gerek yok" sözleriyle Berlin'e eleştirilerde bulundu."İHRACAT GELİRLERİ YATIRIMA ÇEVRİLMELİ, YASTIK ALTINA KONMAMALI"Çin ile ilgili olarak da, "Çin, ihracat gelirlerini aya uçmak için kullanırken, bizler bu tür gelirlerimizi yastık altına koyuyoruz. Bu çok akıllıca bir tutum değil. Yatırımlar, bütçenin açık vermemesinden çok daha hayati bir öneme sahip olmalı. Dengeli bütçe, size ne rakiplerinizi kontrol etme imkanı verir, ne de Avrupa'yı ilerletir diyen Joschka Fischer, kıta Avrupa'sının en güçlü ekonomisine sahip Almanya'nın Avrupa'yı finanse etmede yalnız olmadığını fakat kendisinin yanına başkalarını da almanın yollarını bizzat kendisi tıkadığından tüm yükü omuzlamak mecburiyetiyle karşı karşıya kaldığını vurguladı."Avrupa'nın ortak bir endüstri politikası gereklidir. Pazar ekonomisi yeniden okunmalı" çağrısını yapan Fischer, "Avrupa Birliği Komisyonu'nun Siemens ve Alstom'un demiryolu teknolojisinde birleşmesini yasaklamayı kim mantıklı bir izahta bulunabilir?" diye sorup, Almanya'da 'uyuşmuş ayak' prensibinin yaşandığına dikkat çekerek, bu politikalardan daha fazla zaman kaybetmeden geri dönülmesi gerektiğini söyledi. - Ceylan