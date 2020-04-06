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DHA DIŞ-Florida'da 3 bin 500'den fazla araba yandı

Florida'da 3 bin 500'den fazla araba yandıABD, (DHA)- Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün en çok hissedilen ülkelerin başında gelen ABD'nin Florida eyaletindeki bir arazide bulunan 3 bin 500'den fazla kralık aracın yandığı belirtildi.

06.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:36
DHA DIŞ- Florida 'da 3 bin 500'den fazla araba yandı
ABD, (DHA)- Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün en çok hissedilen ülkelerin başında gelen ABD'nin Florida eyaletindeki bir arazide bulunan 3 bin 500'den fazla kralık aracın yandığı belirtildi.
ABD'nin Güneybatı Florida Uluslararası Havaalanı yakınlarındaki arazide bulunan 3 bin 500'den fazla kiralık aracın Cuma günü henüz nedeni bilinmeyen bir yangından hasar gördüğü belirtildi. Yerel medyaya konuşan görgü tanıkları, alevler bölgeye yayıldıkça çok sayıda küçük patlama duyduklarını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, müfettişler yangının nedenini belirlemeye çalışıyor. DHA DIŞ-Florida’da 3 bin 500’den fazla araba yandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Florida, DHA, Güncel

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DHA DIŞ-Florida'da 3 bin 500'den fazla araba yandı
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