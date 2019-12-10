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Dha dış ' fransa'da 'genel grev' protestoları tekrar eylemlere başladı

DHA DIŞ ' Fransa'da 'genel grev' protestoları tekrar eylemlere başladıFransa, (DHA)- Fransa tarihinin en kalabalık grevinde, eylemciler bir araya gelerek tekrar protestolara başladı.

10.12.2019 17:35 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:37
DHA DIŞ ' 'da 'genel grev' protestoları tekrar eylemlere başladı
Fransa, (DHA)- Fransa tarihinin en kalabalık grevinde, eylemciler bir araya gelerek tekrar protestolara başladı. , Toulouse, Rouen ve Marsilya'da protestolar başladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un radikal emeklilik reformu planından sonra başlayan 'Genel Grev' için yüzbinlerce kişi tekrar bir araya gelerek protestolara başladı. Trafiğin durma noktasında olduğu protestolarda özellikle Paris'te bazı metro hatları hizmete kapatıldı. Ülkede bazı ilkokul ve ortaokullarda eğitimin aksadığı ve üniversitelerin eğitime ara verdiği kaydedildi. Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Çarşamba günü Emeklilik Planı'nın detaylarını açıklayacağını belirtti.
Dha dış ' fransa'da 'genel grev' protestoları tekrar eylemlere başladı

Fransa, Paris, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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