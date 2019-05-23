DHA DIŞ - Fransa Hükümet Sözcüsü: Gazeteciler de herkes gibi yargınalabilir

– Fransa'da devlete ait gizli bilgileri paylaşmalarından dolayı İç Güvenlik Genel Yönetimi (DGSİ) tarafından gazetecilerin sorguya çekilmesi üzerine açıklama yapan Fransa Hükümet Sözcüsü Sibeth Ndiaye, "Gazeteciler de herkes gibi yargılanabilir. Devletin belli ölçüde veri saklaması normal" dedi.

Fransa'da üretilen silahların Yemen'de kullanıldığına dair gizli bir belgeye ulaşan ve bu belgeyi internet üzerinden yayın yapan bağımsız Disclose gazetesine gönderen 3 gazeteci, belgenin gazetede yayımlanmasından sonra Fransa iç istihbarat teşkilatı olan DGSİ tarafından 14 Mayıs'ta sorguya çekildi. Disclose'un Twitter hesabından; belgeyi paylaşan 2 gazetecinin sorguya çağrılması doğrulanırken, gazete tarafından olay 'basına yapılmış eşi benzeri görülmeyen bir saldırı' olarak tanımlandı.

Gazetecilerin sorguya alınmasının ardından ise ülkede gizli kaynakların ve muhbirlerin bilgilerini koruyan gazetecilerin güvenliğinin tehlike altında olduğu haberleri yer aldı.

Disclose konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Disclose ve ortakları tarafından yayımlanan gizli belgeler kamuyu önemli ölçüde ilgilendiriyor. Açık olalım, bu devam eden polis soruşturması basın özgürlüğüne yapılan bir saldırıdır" ifadelerine yer verdi. Öte yandan 37 Fransız basın kuruluşu da sorgulanan gazetecilere destek verme kapsamında ortak bir bildiri yayımladı.

Fransa Hükümet Sözcüsü Sibeth Ndiaye ise DGSİ tarafından gazetecilerin sorgulanmasına ilişkin katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, "Gazeteciler de herkes gibi yargılanabilir. Devletin savunma ve askeri faaliyetler kapsamında belli ölçüde veri saklaması normal" dedi.

Ayrıca, Ndiaye, Yemen'de kullanılan Fransız silahlarına ilişkin "Devletin kendi içinde sızıntıları ve gizli olarak sınıflandırılmış bir belgenin nasıl dışarıya sızdığını sorgulaması normaldir. Şimdi bu belge gazetecilerin eline geçti, yarın neden bir dış gücün eline geçmesin?" diye konuştu.

Kaynak: DHA