10.07.2019 11:33
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DHA DIŞ - Fransa: Türkiye'yi, bölgesel istikrarı tehlikeye atmamaya çağırıyoruz

DHA DIŞ - Fransa: Türkiye

Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan 'Kıbrıs-Doğu Akdeniz' başlıklı yazılı açıklamada, Türkiye'ye 'hukuk dışı bir eylemden kaçınma' ve 'bölgesel istikrarı tehlikeye atmama' çağrısı yapıldı.

Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan 'Kıbrıs-Doğu Akdeniz' başlıklı yazılı açıklamada, Türkiye'ye 'hukuk dışı bir eylemden kaçınma' ve 'bölgesel istikrarı tehlikeye atmama' çağrısı yapıldı.

Bakanlığın resmi internet sitesi 'France Diplomatie'de yayımlanan bildiride, "Türkiye Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölgesi içindeki alanlarda dahil olmak üzere yeni sondaj operasyonları yapacağını açıkladı. Bu bağlamda Fransa, deniz hukukuna saygı gösterme konusundaki kararlılığını ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin daha önce hatırlattığı gibi, egemenliğine saygı gösterilmesi gereken Kıbrıs ile dayanışmasını hatırlatıyor. Türkiye'yi yasalara aykırı herhangi hukuk dışı bir eylemden kaçınmaya ve bölgesel istikrarı tehlikeye atmamaya çağırıyoruz" denildi.


- Z
Kaynak: DHA
Doğu Akdeniz, Türkiye, Kıbrıs, Fransa, Güncel

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