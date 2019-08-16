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DHA DIŞ- Fransız tırmanıcı barış için gökdelene tırmandı

Fransız tırmanıcı barış için gökdelene tırmandıVIDEO YOKÇin, (DHA)- Alain Robert isimli Fransız tırmanıcı, Hong Kong'da yaşanan olayların yarattığı huzursuzluğa karşı dikkat çekmek için 68 katlı Cheung Kong gökdelenine tırmanarak barış pankartı açtı.

16.08.2019 10:04
DHA DIŞ- Fransız tırmanıcı barış için gökdelene tırmandı
Fransız tırmanıcı barış için gökdelene tırmandı
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Çin, (DHA)- Alain Robert isimli Fransız tırmanıcı, Hong Kong'da yaşanan olayların yarattığı huzursuzluğa karşı dikkat çekmek için 68 katlı Cheung Kong gökdelenine tırmanarak barış pankartı açtı.
57 yaşındaki tırmanıcın açtığı pankartta, Çin ve Hong Kong bayraklarının yanı sıra barışı temsil eden el sıkışması bulunduğu görüldü. Tırmanışından önce yerel medyaya konuşan Robert, 'Amacım Hong Kong halkı ve hükümeti arasında barış ve istişareye acil bir çağrı yapmak. Belki de bu tırmanış sıcaklığı düşürebilir ve gülümsemeyi arttırabilir. Bu konuda umutluyum' sözlerini kullandı.
DHA DIŞ- Fransız tırmanıcı barış için gökdelene tırmandı

Çin Halk Cumhuriyeti, Alain Robert, Hong Kong, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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