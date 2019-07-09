DHA DIŞ - Fren yerine gaza basan kadın kamyon sürücüsü tramvaya çarptı

Çin, (DHA) ? Çin'de bir kadın kamyon sürücüsü, ışıklardan sola dönüş yaptığı sırada fren yerine gaza basınca hızını alamayıp tramvaya çarptı.

Kaza, Zhuhai şehrinde meydana geldi. Kamyon sürücüsü kadın, ışıklardan sola dönüş yaptığı sırada fren yerine gaza basınca araç yoldan çıktı, tramvay yoluna girdi ve tramvaya çarptı.

Olay trafik kamerasınca ve tramvayın içindeki güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi. Kaza sonrası maddi hasar oluştu.

Kaynak: DHA