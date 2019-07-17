17.07.2019 12:28
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DHA DIŞ- Fren yerine gaza basan kadın sürücü ofise daldı

DHA DIŞ- Fren yerine gaza basan kadın sürücü ofise daldı

Çin'de bir kadın sürücü fren yerine gaza basınca hızını alamayıp bir ofise daldı.

Çin'de bir kadın sürücü fren yerine gaza basınca hızını alamayıp bir ofise daldı. 2 kişinin yaralandığı olay, ofisin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olay, Guangdong eyaletindeki Dongguan şehrindeki bir ofiste meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin ofisin kapısını kırarak ofise daldığı ve masaların yerle bir olduğu görüldü. Olay sonucunda ofiste çalışan 2 kişinin otomobilin ofise dalmasıyla etrafa savruldukları görüldü.

Yerel medya, yaralanan 2 kişinin hastaneye kaldırıldığını, sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurdu.

Görüntü Dökümü

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-Otomobilin kapıyı kırarak ofise dalması

-Masaların dağılması

-Çalışanların yerlerinden fırlaması


Kaynak: DHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

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