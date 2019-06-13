DHA DIŞ - Galibiyete sevinen taraftarlar stadyumu ateşe verdi

DHA
DIŞ - Galibiyete sevinen taraftarlar stadyumu ateşe verdiUkrayna
(DHA) ? Ukrayna'da desteklediği futbol takımının galibiyetine sevinen taraftarlar stadyumu ateşe verdi.
Ukrayna'nın Volin bölgesinde bulunan Lutsk kentinde 'Avanhard Stadyumu'nda, Ukrayna Premier Ligi'nde kalacak takımı belirleyecek olan FK Karpaty Lviv
' FK Volyn Lutsk karşılaşması 8 Haziran'da yapıldı. Karşılaşmanın 94. dakikasında skorun Karpaty Lviv lehine 3-1 olmasıyla bazı taraftarlar galibiyete sevindikleri sırada taşkınlık yapıp, Volyn Lutsk'a ev sahipliği yapan Avanhard Stadyumu'nu ateşe verdi. Amatör kamera görüntülerinde, taraftarların sandalyeleri yerinden söküp, olaya müdahale etmeye çalışan polise fırlattıkları görüldü.
Kaynak: DHA Güncel