10.07.2019 11:02
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DHA DIŞ ? Gece kulübündeki kavgada darp edilen adam hayatını kaybetti

DHA DIŞ ? Gece kulübündeki kavgada darp edilen adam hayatını kaybettiUkrayna, (DHA) ? Ukrayna'da bir gece kulübünde yaşanan tartışma sırasında suratına ve kafasına yumruk atıldıktan sonra düşerek kafasını kaldırıma çarpan bir kişi kaldırıldığı hastanede öldü.

DHA DIŞ ? Gece kulübündeki kavgada darp edilen adam hayatını kaybetti
Ukrayna, (DHA) ? Ukrayna'da bir gece kulübünde yaşanan tartışma sırasında suratına ve kafasına yumruk atıldıktan sonra düşerek kafasını kaldırıma çarpan bir kişi kaldırıldığı hastanede öldü.
Olay Odessa şehrinde meydana geldi. Ziyaretçi ve gece kulübü koruması arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Korumanın yumruğuyla yere yığılan adam kafasını kaldırıma çarptı. Yerden kalkmayan adam, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay gece kulübünün güvenlik kameralarına yansırken, polis korumayı gözaltına aldı. DHA DIŞ ? Gece kulübündeki kavgada darp edilen adam hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
Ukrayna, DHA, Güncel

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