DHA DIŞ - Genelkurmay Başkanı'ndan KKTC'ye füze açıklaması Panik yapacak durum yok

DHA DIŞ - Genelkurmay Başkanı'ndan KKTC'ye füze açıklaması Panik yapacak durum yokSefa KARAHASANLEFKOŞA, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti Genelkurmay Başlanı Orgeneral, KuzeyTürk Cumhuriyeti (KKTC)ve Dışişleri Bakanıile görüştü.Görüşme ile ilgili açıklama yapan Özersay, Sayın Genelkurmay Başkanı, 'Panik yapacak durum yok. Bu bir istisnai durum' dedi. diye konuştu.KKTC'de görevli askeri yetkililerle yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Özersay, Suriye'ye yönelik dün akşamki yoğun saldırı karşısında ortaya çıkan bir durum. Suriye'den füze, kaza sonucu ülkemize düştü dedi.SURİYE'YE UYARIÜlkede panik olacak bir durumun olmadığına işaret eden Özersay, Suriye yönetimini de gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz dedi.Başbakanda Suriye'den ateşlenen füzenin kaza sonucu buraya geldiği değerlendiriliyor. Zehirli gaz söz konusu değil, halkımız müsterih olsun dedi.Saat 10.10'da başlayan özel gündemli Bakanlar Kurulu toplantısına, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan katıldı.