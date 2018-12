Dha Dış- Google: Önceliğimiz Yüz Tanıma Sistemleri Değil

14 Aralık 2018 Cuma 18:37



Google, yüz tanıma teknolojisini satma konusunda diğer şirketleri eleştirerek, AI'nın (yapay zeka) gelişimi konusunda etik sorumluluklara bağlı kalacağını açıkladı. Yüz tanıma teknolojisini, şimdi ya da gelecekte satışa çıkarıp çıkarmayacağı konusunda net ifadelerden kaçınan teknoloji devi, öncelikli olarak ele alınacak birçok farklı konu olduğunu belirtti.Açıklama Google'ın küresel işlerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Kent Walker tarafından resmi bir Google blog gönderisi üzerinden yapıldı. Walker açıklamada, "Diğer bazı şirketlerden farklı olarak Google Cloud, önemli teknolojik ve politik sorunlar üzerinde durmadan önce, her amaca uygun yapay zeka yüz tanıma sistem hizmeti sunmayı reddediyor" ifadelerini kullandı.Walker şunları da açıklamasına ekledi: "Farklı kullanım alanlarına sahip birçok teknoloji gibi, yüz tanıma sistemi teknolojisi de prensiplerimiz ve değerlerimizle çakışmadığından emin olmak ve teknolojinin kötüye kullanımından kaçınmak için derinlemesine düşünme gerektiren bir alandır. Olası sorunları tespit etmek ve bunları bir çözüme kavuşturmak için birçok kuruluşla çalışmaya devam ediyoruz".Walker'ın Amazon ve Microsoft'un çalışmasını kastettiği oldukça açık görülüyor. Her iki şirketin çalışanları daha önce ABD'de kolluk ve gümrük gibi kuruluşlarla ortaklık yapan şirketleri protesto etmişti. Özellikle, Amazon'un Rekognition yazılımı kendi çalışanları, hissedarları ve sivil toplum kuruluşlarından yoğun tepkiler aldı.Amazon'un patronu AI Matt Wood'un başı Haziran ayında "Zaman zaman yeni teknolojik gelişmelerle ilgili riskler her zaman olmuştur ve olacaktır. Teknolojiyi istihdam etmeyi seçen her kuruluş sorumlu davranmalı veya yasal riskler göz önüne alp kamu yararın öncelemelidir" açıklamasını yapmıştı. - N