26.06.2019 12:43
Haberler » Güncel » Haber

DHA DIŞ - Güneş enerjisiyle çalışan otomobil tanıtıldı- Yeniden

DHA DIŞ - Güneş enerjisiyle çalışan otomobil tanıtıldı- Yeniden

NOT: Önceki haberde 'saatte 725 kilometre hıza ulaşabilecek' ifadesi, 'tek bir şarjla 725 kilometre gidebilecek' olarak değiştirilmiştir.

NOT:  Önceki haberde 'saatte 725 kilometre hıza ulaşabilecek' ifadesi, 'tek bir şarjla 725 kilometre gidebilecek' olarak değiştirilmiştir.
------------------

Gonca YAĞCI, - Hollandalı üniversite öğrencilerinin geliştirdiği, güneş enerjisi ile çalışan 'The Lightyear One' otomobili tanıtıldı.
Güneş enerjisiyle çalışacak yeni üretilen otomobil tek bir şarjla 725 kilometre gidebilecek.
2015 yılında Hollanda'daki Eindhoven Üniversitesi'nden bir grup öğrenci ilk olarak bir yarışma için geliştirdiği ve güneş enerjisi ile çalışan 'Stella Lux' aile otomobilinden sonra bu otomobilin enerji tasarrufu daha yüksek ve daha fazla hız yapabilen bir versiyonunu geliştirdi.
Öğrenciler tasarladıkları Stelle Lux marka otomobil ile Avustralya'da yapılan güneş enerjisi ile çalışan arabaların katıldığı 'Dünya Güneş Enerjisi Şampiyonası'na (World Solar Challenge) katılmışlardı.
Electrek.co internet sitesinin haberine göre otomobilin tanıtımı dün Hollanda'nın Katwijk kentinde gerçekleştirildi.
Aerodinamik tasarımı ile dikkat çeken otomobilin tek bir şarjla 725 kilometre gidebildiği belirtiliyor.
'Lightyear One' adıyla satışa çıkarılacak otomobillerin fiyatının 149 bin Euro'dan başlayan fiyatlarla satılması bekleniyor.

Görüntü Dökümü

-------------
-Otomobilin tanıtım görüntüsü


Kaynak: DHA
üniversite , gonca , otomobil , enerji , Güncel

Son Dakika Haberleri
12:52 FETÖ sanığı eski yüzbaşıya hapis cezası
12:52 Gaziantep'te arkeoloji enstitüsü kurma çalışmaları
12:51 Araklı'daki selde 11 bina yıkıldı, 14'ü de ağır hasar gördü
12:51 AKILLI AYDINLATMA SİSTEMİNE TÜBİTAK'TAN PATENT ONAYI
12:51 Suriye Medya Birliğinden Suriyeli gazetecilere eğitim
12:51 İtalyan Büyükelçi'den Ferrero Manisa Fabrikası'na ziyaret
12:50 Suudi Arabistan Güney Kore'ye 4 milyar dolarlık petrokimya tesisi kuruyor