10.07.2019 09:39
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DHA DIŞ- Güney Afrika'da yakıt taşıyan tanker patladı: 3 yaralı

DHA DIŞ- Güney Afrika

Güney Afrika'da yakıt taşıyan tanker patladı.

Güney Afrika'da yakıt taşıyan tanker patladı. Patlama sonrası çıkan yangında 2'si itfaiye görevlisi olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, başkent Cape Town'un kuzeydoğusundaki Worcester bölgesinde meydana geldi. Yakıt taşıyan bir tanker devrildi ve patlama meydana geldi. Yangına müdahale etmek için orada bulunan 2 itfaiye görevlisi ve 1 kişi yaralandı. Patlama anları ve sonrasında tankerin yandığı görüntüler amatör kameralarca kaydedildi.

Görüntü Dökümü
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-Patlama anlarına dair görüntüler
-Patlama sonrası yanan tankerden görüntüler


- Afrika
Kaynak: DHA
Güney Afrika, Afrika, Güncel

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