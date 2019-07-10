10.07.2019 09:48
Haberler» Güncel» Haber

DHA DIŞ- Güney Afrika'da yakıt taşıyan tanker patladı 3 yaralı

Güney Afrika'da yakıt taşıyan tanker patladı: 3 yaralıGüney Afrika, (DHA)- Güney Afrika'da yakıt taşıyan tanker patladı.

DHA DIŞ- Güney Afrika'da yakıt taşıyan tanker patladı: 3 yaralı
Güney Afrika, (DHA)- Güney Afrika'da yakıt taşıyan tanker patladı. Patlama sonrası çıkan yangında 2'si itfaiye görevlisi olmak üzere 3 kişi yaralandı.
Kaza, başkent Cape Town'un kuzeydoğusundaki Worcester bölgesinde meydana geldi. Yakıt taşıyan bir tanker devrildi ve patlama meydana geldi. Yangına müdahale etmek için orada bulunan 2 itfaiye görevlisi ve 1 kişi yaralandı. Patlama anları ve sonrasında tankerin yandığı görüntüler amatör kameralarca kaydedildi. DHA DIŞ- Güney Afrika'da yakıt taşıyan tanker patladı 3 yaralı
Kaynak: DHA
Güney Afrika, DHA, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:19   Rize'de 300 yıllık tarihi kemer köprü çöktü
11:19   Soner Halisdemir: "15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız"
11:19   İçişleri Bakanı Soylu'dan köşe yazısına tepki
11:18   Çocuklar, kitap satıp sokak hayvanları için mama alacaklar
11:18   "Kül tablası" iddianamede silah sayıldı
11:18   BEYLİKDÜZÜ'NDE TRAFİK KAZASI SONRASI KAVGA KAMERADA
11:18   - GASPTAN KAÇMAK İÇİN YARI ÇIPLAK HALDE BALKONDAN SARKAN KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI