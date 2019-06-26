26.06.2019 13:31
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DHA DIŞ- Güney Kore'de ilkokulda büyük yangın

Güney Kore'de ilkokulda büyük yangınGüney Kore, (DHA)- Güney Kore'de ilkokulda yangın çıktı.

DHA DIŞ- Güney Kore 'de ilkokulda büyük yangın
Güney Kore, (DHA)- Güney Kore'de ilkokulda yangın çıktı. Yanan okulda bulunan öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 127 kişi tahliye edildi. Yangın sırasında 4'üncü katta olan 2 öğretmen ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Yangın, Güney Kore'nin başkenti Seul 'de bulunan Eun Myung İlkokulu'nda, yerel saat ile 17.33'te çıktı. Yerel medya, yangın sırasında okulda bulunan, öğretmen ve öğrencilerden oluşan 127 kişinin tahliye edildiğini; okulun 4'üncü katında olan ve yoğun dumanı soluyan 2 öğretmenin ise yaralandığını duyurdu. Ayrıca, okulun otoparkında bulunan araçlardan 10'unun da yangında hasar gördüğü; itfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü belirtildi.
Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenini belirlemek için incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.DHA DIŞ- Güney Kore'de ilkokulda büyük yangın
Kaynak: DHA
DHA , Güney Kore , Güncel

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