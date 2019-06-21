21.06.2019 10:24
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DHA DIŞ - Gürcistan'ı ziyaret eden Rus heyet protestolara neden oldu

DHA DIŞ - Gürcistan

– Gürcistan'da yapılan Ortodoks Parlamentolararası Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere ülkeye gelen Rus heyet ülkede protestolara neden oldu.

Gürcistan'da yapılan Ortodoks Parlamentolararası Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere ülkeye gelen Rus heyet ülkede protestolara neden oldu.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te açılışı dün yapılan Ortodoks Parlamentolararası Genel Kurulu ikinci oturumuna Rusya heyetinde yer alan Devlet Duması milletvekili Sergei Gavrilov'un başkanlık yapmasına tepki gösteren bir grup Avlabari Başkanlık Sarayı'nı kuşatarak, gösteri düzenledi.

Rus heyeti protesto eden grup, Gavrilov'u 1990'daki savaşta Gürcistan'a karşı savaşmakla suçlayıp, Gavrilov'un ülkeye girişine izin verilmemesi gerektiğini savundu.

Öte yandan, yerel medyada yer alan haberlerde, protestocuların güvenlik güçleri tarafından biber gazı, plastik mermi ve tazyikli su kullanılarak dağıtıldığı, 30 protestocunun ve 39 polisin protestolar sırasında yaşanan çatışmada yaralandığı belirtildi. Ayrıca, dağıtılan protestocuların bir süre sonra yine toplanmaya başladığı da haberde yer aldı.

Görüntü Dökümü

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-Protestocuların görüntüsü

-Polisin görüntüsü

-Protestodan görüntüler

-Detaylar


Kaynak: DHA
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