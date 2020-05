DHA DIŞ HABER ? Almanya’da Düren Ülkücüler Derneği’ne molotoflu saldırı

Kaynak: DHA

DHA DIŞ HABER ? Almanya 'da Düren Ülkücüler Derneği'ne molotoflu saldırıİskender GÜNGÖRDÜREN, (DHA) - Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Düren kentinde 'Düren Ülkü Ocağı Derneği'ne iki adet molotof kokteyliyle saldırı düzenlendi. Kimiliği belirsiz kişi ve ya kişilerce düzenlenen saldırıda can ve mal kaybının olmadığı açıklandı.Almanya'da en çok Türk vatandaşının yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Düren kentinde hareketli dakikalar yaşandı. Düren kentinde 'Düren Ülkü Ocağı Derneği'ne iki adet molotof kokteyliyle saldırı düzenlendi.GÖRGÜ TANIKLARINA GÖRE İKİ KİŞİ SALDIRDIOlay ilgili DHA'ya konuşan Almanya Türk Federasyonuna bağlı Düren Ülkü Ocağı Başkanı Yaşar Delal koronavirüs salgınından dolayı derneğin kapalı olduğuna dikkat çekerek, Bu gece saat 230 sıralarında görgü tanıklarına göre, iki kişi yol üzerindeki metal kanal kapağını alarak derneğimizin camını kırarak içeriye iki tane Molotof kokteyl attı. Birisi içeriye düşmüş diğeri dışarıya düşmüş. Ateşi gören komşular, evden taşıdıkları sularla yangını söndürmüş. Komşuların haber vermesiyle emniyet ve itfaiye olay yerine geldi. Polis şu anda inceleme yapıyor ifadelerine yer verdi.OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDIDelal yaptığı açıklamada, saldırıda can kaybı olmadığını dernek binasında maddi hasar meydana geldiğini ifade ederek, Dışardan gördüğümüz kadarıyla derneğin büyük dış camı kırık, içeride ise molotofun verdiği hasarı henüz bilemiyoruz. Türkiye'nin Köln Konsolosumuzda şu an yolda olay yetine doğru geliyor? dedi. Olayla ilgili polis ve itfaiye incelemesinden sonra oluşan maddi hasar tespiti yapılacağı ifade edildi.