22.06.2019 11:09
Haberler » Güncel » Haber

DHA DIŞ - Hawaii'de uçak düştü: 9 ölü

DHA DIŞ - Hawaii

ABD'nin Hawaii eyaletinde uçak düştü.

ABD'nin Hawaii eyaletinde uçak düştü. Kazada 9 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, ABD'nin Hawaii eyaletindeki Oahu Adası'nda meydana geldi. Hawaii Ulaştırma Departmanı Sözcüsü Tim Sakahara yaptığı açıklamada, Beechcraft King Air model uçağın adanın Mokule'ia şehrinede bulunan Dillingham Havaalanı yakınına düştüğünü ve uçakta bulunan 9 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. İtfaiye yetkilileri ise uçağı alevler içinde gördüklerini ve hemen yangına müdahale ederek, söndürdüklerini açıkladı.
?Uçağın düşüş nedenine dair inceleme başlatıldı.


Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri , Güncel

Son Dakika Haberleri
12:27 Toroslar, Bahar Şenliği ile şenlendi
12:27 Demokratlar neredesiniz?
12:26 Nevşehir'de turist otobüsü devrildi: 27 yaralı (1)
12:26 Sel şelale oluşturdu
12:25 B.B. Erzurumspor eski Başkanı Demirhan'a dolandırıcılık davası
12:25 ABD, 5 Çin firmasına daha yaptırım uyguladı
12:25 Alaşehir'de işçi minibüsünün freni patladı: 13 yaralı