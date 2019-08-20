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DHA DIŞ- Hindistan'da 5 eyaleti sel vurdu: 58 ölü

Hindistan'da aşırı yağışlar sonucu oluşan selde, 5 eyalette 58 kişi hayatını kaybetti.

20.08.2019 14:05 DHA DIŞ- Hindistan'da 5 eyaleti sel vurdu: 58 ölü
Hindistan'da aşırı yağışlar sonucu oluşan selde, 5 eyalette 58 kişi hayatını kaybetti. 10 bin kişinin ise sel bölgelerinden tahliye edildiği belirtildi.

Hindistan'ın, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Pencap, Yamuna ve Delhi bölgelerinde etkili olan aşırı yağışlar sele dönüştü. 10 bin kişinin tahliye edildiği selde, 58 kişi yaşamını yitirdi.

Uttarakhand bölgesinde çok sayıda okulun tatil edildiği bilgisi verildi.

Görüntü Dökümü
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-Selden görüntüler
-Mahsur kalanlara yardıma giden bot
-Sel sebebiyle çöken yol
-Detaylar



Uttarakhand, Hindistan, Güncel

Kaynak: DHA

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