15.06.2019 11:04
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DHA DIŞ - Hindistan'da 7 kişi otelin kanalizasyon tankında zehirlenerek öldü

DHA DIŞ - Hindistan

Hindistan'da bir otelin kanalizasyonu temizlemeye çalışan 7 kişi gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Hindistan'da bir otelin kanalizasyonu temizlemeye çalışan 7 kişi gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay Hindistan'ın Gucerat eyaletine bağlı Fartikui bölgesinde meydana geldi. Yerel medya Darshan Otelinin kanalizasyonu temizlemek için tanka giren 4'ü temizlik görevlisi 7 kişinin gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiğini duyurdu. Yerel medya, hiçbir tedbir almadan foseptik tankına giren 4 temizlik görevlisinin bir süre içeriden çıkmadığını ve dışarıdan ikazlara da cevap vermediklerini gören yaşları 22 ile 24 arasında değişen 3 otel çalışanının da tanka girdiğini ve onların da zehirlenerek öldüklerini yazdı.

Bölge Polis Şefi Vekili Kalpesh Solanki, "Soludukları gazın tam olarak ne olduğunu ve tam olarak neler yaşandığını araştırıyoruz" dedi.

Otel sahibi, ihmal ve ölüme sebebiyet vermek suçlaması ile gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
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