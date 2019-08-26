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DHA DIŞ - Hindistan'da alışveriş merkezinde yangın

Hindistan'da alışveriş merkezinde yangınHindistan, (DHA) ? Hindistan'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı.

26.08.2019 13:08
DHA DIŞ - Hindistan'da alışveriş merkezinde yangın
Hindistan'da alışveriş merkezinde yangın
Hindistan, (DHA) ? Hindistan'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Binadakiler tahliye ediliyor.
Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Noida şehrindeki 'Spice World' alışveriş merkezinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yerel medya, alışveriş merkezindeki yemek bölümünde yangının başladığını, ancak yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini yazdı.
AVM'de bulunanların tahliyesinin sürdüğü; ölü ya da yaralı sayısı hakkında henüzs bilgi paylaşılmadığı belirtildi.
DHA DIŞ - Hindistan'da alışveriş merkezinde yangın

Hindistan, İtfaiye, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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