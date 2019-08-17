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DHA DIŞ- Hindistan'da hastanede yangın

Hindistan'da Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüleri Hastanesi'nde yangın çıktı.

17.08.2019 15:15 DHA DIŞ- Hindistan'da hastanede yangın
Hindistan'da Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüleri Hastanesi'nde yangın çıktı.

Yangın, Delhi'deki Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüleri Hastanesi'nin Acil Servis bölümünde çıktı. Olay yerine 8 itfaiye aracının ve çok sayıda personelin gönderildiği, yangına müdahalenin sürdüğü belirtildi.

Hastanedekilerin tahliye edildiği, ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı olmadığı duyuruldu.

Görüntü Dökümü
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-Bölgeye toplanmış insanlar
-Yangına müdahale eden itfaiye personeli



Hindistan, İtfaiye, Delhi, Güncel

Kaynak: DHA

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