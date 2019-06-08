DHA DIŞ ? Hindistan'da kursta yangın: Öğretmen ve 2 çocuğu öldü

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DIŞ ? Hindistan
'da kursta yangın: Öğretmen ve 2 çocuğu öldü
Hindistan, (DHA) ? Hindistan'da özel kursta çıkan yangında bir öğretmen ve 2 çocuğu kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni bilinmiyor.
Yangın, Hindistan'ın Haryana
eyaletinde bulunan Faridabad şehrindeki özel bir kursta meydana geldi. Yerel medya, bir öğretmenin özel kursun yapıldığı katın bir üst katında yaşadığını; giriş katta çıkan ve yayılan yangın sonucu, 2 çocuğu ile binada mahsur kaldığını duyurdu. Mahsur kaldıkları binadan kurtarılan öğretmen ve 2 çocuğunun kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
Yangın kontrol altına alınırken; çıkış nedenine dair inceleme başlatıldığı duyuruldu.
Kaynak: DHA
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