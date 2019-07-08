08.07.2019 09:38
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DHA DIŞ – Hindistan'da yolcu otobüsü su kanalına uçtu: 29 ölü

DHA DIŞ – Hindistan

– Hindistan'da yolcu otobüs, sürücüsünün uyuyakalması sonucu su kanalına uçtu.

Hindistan'da yolcu otobüs, sürücüsünün uyuyakalması sonucu su kanalına uçtu. Kazada, 29 kişi öldü, 17 kişi ise yaralandı.
Kaza, Yeni Delhi yakınlarında Yamuna Otoyolunda meydana geldi. 46 kişiyi taşıyan yolcu otobüsünün sürücüsü uyuyakalınca otobüs kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otobüs, otoyoldan 15 metre yüksekliğindeki su kanalına uçtu. Kazada, 29 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı.

Görüntü Dökümü
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-Kaza sonrası otobüsün görüntüsü
-Otobüsün çevresine toplanmış yardım eden insanlar


- Hindistan
Kaynak: DHA
Hindistan, Güncel

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