13.06.2019 10:43
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DHA DIŞ - Hindistan: Düşen askeri uçaktan kurtulan yok

DHA DIŞ - Hindistan: Düşen askeri uçaktan kurtulan yok

Hindistan Hava Kuvvetleri, 3 Haziran'da radardan kaybolan ve 2 gün önce yeri tespit edilen uçağın enkazına ekiplerin ulaştığını; uçaktan kurtulan olmadığını duyurdu.

Hindistan Hava Kuvvetleri, 3 Haziran'da radardan kaybolan ve 2 gün önce yeri tespit edilen uçağın enkazına ekiplerin ulaştığını; uçaktan kurtulan olmadığını duyurdu.

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait Antonov An-32 tipi askeri nakliye uçağından en son, 3 Haziran'da Çin sınırına yakın bir bölgeden sinyal alınmış; ardından uçak radardan kaybolmuştu.

Hindistan'da Assam eyaletindeki Jorhat kasabasından, Arunachal Pradesh eyaletinin batı Siang Bölgesi'ndeki Mechuka kasabasına gitmek üzere 5 yolcu ve 8 mürettebatıyla kalkan uçak günlerce aranmıştı.

Havadan yapılan aramalar sonucu 2 gün önce uçağın enkazının, Arunachal Pradesh eyaletinde yer alan Siang bölgesinde olduğu tespit edilmişti.

Hindistan Hava Kuvvetleri'nden bugün yapılan açıklamada 8 kişilik arama timinin enkaza ulaştığı; uçaktan kurtulan olmadığı belirtildi.


Kaynak: DHA
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