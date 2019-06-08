08.06.2019 00:02
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DHA DIŞ - Hindistan'ı toz fırtınası, yağmur ve dolu vurdu 26 ölü, 57 yaralı

Hindistan'ı toz fırtınası, yağmur ve dolu vurdu 26 ölü, 57 yaralıHindistan (DHA) - Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletini vuran toz fırtınası, yağmur ve dolu, 26 kişinin hayatını kaybetmesine, 57 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

DHA DIŞ - Hindistan'ı toz fırtınası, yağmur ve dolu vurdu 26 ölü, 57 yaralı
Hindistan (DHA) - Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletini vuran toz fırtınası, yağmur ve dolu, 26 kişinin hayatını kaybetmesine, 57 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Yetkililer birçok kişinin çöken yapılar, devrilen ağaçlar, yıkılan duvar ve yıldırım düşmesi nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
Yerel medya 30'dan fazla büyükbaş hayvanın telef olduğunu; 16 evin de yıkıldığını duyurdu.
Uttar Pradeş eyaleti Başbakanı Yogi Adityanath,hayatını kaybedenlerin ailelerine ekonomik anlamda destek olunacağını; zarar görenlere de yardımda bulunulacağını söyledi. DHA DIŞ - Hindistan'ı toz fırtınası, yağmur ve dolu vurdu 26 ölü, 57 yaralı
Kaynak: DHA
Hindistan, DHA, Güncel