21.06.2019 17:43
Haberler » Güncel » Haber

DHA DIŞ- Hindistan, Umman Körfezi'ne iki savaş gemisi sevk etti

DHA DIŞ- Hindistan, Umman Körfezi

Hindistan Deniz Kuvvetleri, İran ve ABD arasında yaşanan İHA geriliminin ardından, Umman ve Basra Körfezi'ne iki savaş gemisi sevk etti.

Hindistan Deniz Kuvvetleri, İran ve ABD arasında yaşanan İHA geriliminin ardından, Umman ve Basra Körfezi 'ne iki savaş gemisi sevk etti.
Hindistan Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Hindistan Deniz Kuvvetleri, Basra ve Umman Körfez'lerinde görev ya da geçiş yapan Hindistan bayraklı gemilerin güvence altına alınması adına gemileri bölgeye sevk etti" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, donanmaya ait Chennai ve Sunayna savaş gemilerinin deniz güvenliği operasyonlarını yürütmek üzere Umman ve Basra Körfezi'ne sevk edildiğ, Hindistan donanmasına ait uçakların da bölgede havadan gözetim yaptığı belirtildi.

Görüntü Dökümü
--------------------------
-Hindistan Deniz Kuvvetleri'nin yayınladığı fotoğraflar


- Hindistan
Kaynak: DHA
Hindistan , Güncel

Son Dakika Haberleri
18:53 'Yavuz' sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti (2) - Yeniden
18:53 Kuzey Makedonya ile devlet arşivleri konusunda iş birliği
18:53 İncirliova'da Milli Mücadele şehitleri anıldı
18:52 "Huzurun tekrar ortadan kaldırılmasına müsaade etmeyelim"
18:52 Elazığ'da kaldırıma çarpan cip takla attı: 5 yaralı
18:51 Ayı saldırısına uğrayan dağcı, helikopterle hastaneye ulaştırıldı
18:50 Kocaeli'deki sağanak