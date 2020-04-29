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DHA? DIŞ ? Hindistanlı Müslümanlardan plazma bağışı kuyruğu

Hindistanlı Müslümanlardan plazma bağışı kuyruğuTuba KARA, (DHA) - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına çare olarak görülen ve Türkiye'de de uygulanan plazma tedavisi için Hindistan'daki Müslümanlar, bağış kuyruğu oluşturdu.

29.04.2020 17:53 | Son Güncelleme: 29.04.2020 17:55
Hindistanlı Müslümanlardan plazma bağışı kuyruğu
Tuba KARA, (DHA) - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına çare olarak görülen ve Türkiye'de de uygulanan plazma tedavisi için Hindistan'daki Müslümanlar, bağış kuyruğu oluşturdu.
Hindistan'ın başkenti Delhi'de bulunan Narela ve Sultanpuri Karantina Merkezleri'ne yüzlerce Müslüman koronavirüse çare olarak görülen 'plazma' bağışında bulunmak için metrelerce kuyruk oluşturdu. Bölgedeki dini liderlerin çağrısına kulak veren, koronavirüs tedavisi gördükten sonra iyileşen ve uzun süre karantinada bulunan 300 Hindistanlı Müslüman, virüsle mücadele eden başka insanların hayatlarını kurtarmak için gönüllü oldu.
'BU İNSANLIK İLE İLGİLİDİR'
Plazma bağışlayan üyelerden Farooq Başa, "Allah hayatımı kurtardı. Şimdi başkalarını kurtarmak istiyorum. Yararlanacak kişiyi tanımamamız önemli değil. Bu insanlık ile ilgilidir. Tamil Nadu grubumuzdan üç kişi daha plazma bağışladı. İlk Covid - 19 raporumuz pozitif, müteakip ikisi negatifti' dedi. Bağışçılardan Abdul Rehman, 'Plazma tedavisi hakkında bilgi edindikten sonra bağış için aileme danıştım. Endişelenecek ne vardı ki. 45 yaşındayım ve formdayım. Ben bir satıcıyım ve herhangi bir zayıflık hissetmiyorum. Sadece muhtaçlara yardım etmek istedim' dedi.
PLAZMA TEDAVİSİ NEDİR?
Plazmada yer alan 'immünoglobulin' denilen antikorlar, yoğun bakıma alınmış, solunum sıkıntısına girmiş, durumu kötüye giden ve riski yükselmiş hastaları tedavi edici özellik taşıyan kan hücreleridir.
TÜRKİYE'DE İLK KEZ 5 NİSAN'DA UYGULANMIŞTI
Türkiye'de ilk kez 5 Nisan'da Malatya'da Turgut Özal Tıp Merkezinde yapılan işlemle, yeni tip koronavirüse yakalanıp iyileşmiş ve sonrasında testleri negatif gelen bir hastadan toplanan plazmadan, başka bir hastanın tedavisinde yararlanılmılştı.Türkiye'de bu yöntemin ilk kez uygulandığı 56 yaşındaki erkek hastanın koronavirüsü yenmişti. DHA? DIŞ ? Hindistanlı Müslümanlardan plazma bağışı kuyruğu

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Hindistan, Türkiye, DHA, Güncel, Haber

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