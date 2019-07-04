04.07.2019 15:26
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DHA DIŞ – Hırsızlar 600 bin euroluk şarap çaldı

DHA DIŞ – Hırsızlar 600 bin euroluk şarap çaldı

– Fransa'da bir restoranın mahzenine tünel kazan hırsızlar, 600 bin euroluk şarapları çaldı.

Fransa'da bir restoranın mahzenine tünel kazan hırsızlar, 600 bin euroluk şarapları çaldı.
Olay, Paris'te lüks bir restoran olan Maison Rostang'da meydana geldi. Restoran çalışanları, Pazartesi günü işe geldiklerinde mahzende bir delik gördü. Deliğin 50 cm çapında olduğu ve hırsızların tünel kazarak mahzene ulaştıkları ifade edildi. 'Petrus', 'Romanee Conti' gibi ünlü markaların bulunduğu 150 şişe şarabın çalındığı belirtilirken; polis, çalınan şarapların toplam değerinin yaklaşık 600 bin euro olduğunu söyledi.


- Fransa
Kaynak: DHA
Fransa, Paris, Güncel

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