Dha Dış – Hollanda'da Polisin Operasyon Yaptığı Bölgedeki Türkler: "Ruhsal Sorunları Vardı" - Hd -...

Kaynak: DHA

– Hollanda Polis Teşkilatı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırının şüphelisi olan Gökmen Tanış'ın Oudenoord'da gözaltına alındığını duyurdu.Polisin şüpheliyi yakalama çalışması sırasında, bölgede yaşayan Türkler de operasyonun sürdüğü alana geldi."RUHSAL SORUNLARI VARDI"Türkler, "Net değil ama öğrendiğimiz kadarı ile saldırgan, yengesini öldürdükten sonra tramvaya biniyor ve bir durak sonra indikten sonra da iki kişiyi de orada öldürüyor. Türk olduğunu söylüyorlar ama inşallah öyle değildir" diye konuştu. Polisin olayın şüphelisi olarak duyurduğu ismi tanıdıklarını Türkler, "Ruhsal sorunları olan, ailevi sorunları olan biriydi. Cezaevi geçmişi olmuştu. Hollanda hükumeti bunu teröre bağlıyor ama biz öyle sanmıyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------Olay yerinden görüntülerTürklerin konuşmalarıPolislerin görüntüleriArka sokaklarda emniyet tedbiri alan atlı polislerOlay yerinden (Tramvay durağı ) görüntüleriKalabalık basın mensupları