Dha Dış - Hollanda Polisi: Asıl Şüpheli ile Kurbanlar Arasında Direkt Bağlantı Yok

Kaynak: DHA

Hollanda polisi Twitter hesabından, dünkü saldırıya dair gözaltına alınan 37 yaşındaki Türk şüpheli ile kurbanlar arasında direkt bir bağlantı tespit edilmediğini duyurdu. Polis, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldığını duyurmuştu.Hollanda polisi, saldırıda 19 yaşında bir genç kız ile 28 ve 49 yaşlarında 2 erkeğin hayatını kaybettiğini; 20 ve 21 yaşlarında 2 genç kız ile 74 yaşında bir adamın yaralandığını ve sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğunu açıkladı.