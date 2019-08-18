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DHA DIŞ- Hong Kong'da binlerce kişi yine sokaklarda

Hong Kong'da protestolar kapsamında binlerce eylemci, yağışlı havaya aldırış etmeden sokaklara çıktı.

18.08.2019 12:02 DHA DIŞ- Hong Kong'da binlerce kişi yine sokaklarda
Hong Kong'da protestolar kapsamında binlerce eylemci, yağışlı havaya aldırış etmeden sokaklara çıktı. Polisin ikazlarına karşı çıkan eylemciler, Victoria Park'tan ayrıldı ve sokaklara döküldü.

Hong Kong'da protestolar sürüyor. 11'inci haftasında devam eden protestolar kapsamında eylemciler, yağışlı havaya aldırış etmeden şemsiyeleriyle sokaklara çıktı. Polisin emirlerine karşı çıkan eylemciler, Victoria Park'tan ayrılarak sokaklara döküldü. İade yasasına karşı başlayan gösterilerde, ön sıralarda yer alan en büyük kuruluş olan Sivil İnsan Hakları Cephesi'nin (CHRF) şehir merkezine girişi yasaklandı.

Hükümet karşıtı protestolar Cumartesi günü göreceli olarak barışçıl bir şekilde geçerken, polis, biber gazı kullanmadı. Ayrıca, polis, eylemcilere Victoria Park içerisinde protestolarını sürdürme izni vermesine rağmen, eylemciler, polisin emirlerini önemsemeyerek sokaklara döküldü.



Şemsi Tebrizi, Hong Kong, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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