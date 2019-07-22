DHA DIŞ- Hong Kong'da protestolar devam ediyor

Hong Kong'da protestolar devam ediyorHong Kong, (DHA)- Hong Kong'da binlerce kişi, Çin'in kentteki suçluların ülkelerine iade edilmesinin önünü açacak 'suçlu iade yasa tasarısını' protesto etmek ve polisin eylemcilere karşı tavrını protesto etmek içi sokağa çıktı.Çoğunlukla gençlerden oluşan eylemcilere polis, plastik mermi ve biber gazı ile müdahale etti. Yerel medyada yer alan haberlerde, eylemcilerden bazılarının yüzleri maskeli olarak Yuen Long metro istasyonuna girdikleri ve yolcuları darp ettikleri bildirildi.Hong Kong yönetiminden, 'Bu çirkin, şiddet içeren eylemler arasında, ateş yakılması ve tuğla atılması vardı... Bu kesinlikle Hong Kong için kabul edilemez' açıklaması yapıldığı belirtildi.Ayrıca, eylemciler, gösterilere 400 bin kişinin katıldığını; yetkililer ise 180 bin kişinin katıldığını duyurdu.