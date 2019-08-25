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Dha dış- hong kong'daki protestolarda polis müdahalesi

Hong Kong'da Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 3 aydır süren suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protestolar, polis izni ile devam ediyor.

25.08.2019 14:41 Dha dış- hong kong'daki protestolarda polis müdahalesi
Hong Kong'da Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 3 aydır süren suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protestolar, polis izni ile devam ediyor. Eylemcilere polis biber gazıyla müdahale etti.

Hong Kong'da devam eden protestolarda, polis, eylemcilere Kwai Chung Spor Alanı'ndan, Tsuen Wan Parkı'na yürümeleri için izin vermişti. Ancak, Yeung UK Yolu üzerinde eylemcileri karşılayan polis ve eylemciler arasında arbedeler yaşandı. Polis, biber gazı ve tazyikli su ile eylemcilere müdahale etti. Aynı zamanda, Tsuen Wan Parkı içerisinde toplanan eylemciler, polis izni ile gösterilerine devam ediyor.

Görüntü Dökümü
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-Polis ve eylemcilerin bekleyiş anları
-Polis müdahalesi
-Eylemcilerin yürüyüşü



Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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