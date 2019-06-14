14.06.2019 14:36
Haberler»Güncel » Haber

DHA DIŞ - İçinde bebeğin olduğu puseti alıp yere fırlattı

İçinde bebeğin olduğu puseti alıp yere fırlattıABD (DHA) ? ABD'de alıveriş sonrası aldıklarını araca yerleştiren kadının yanına gelen bir genç, içinde bebeğin olduğu puseti alarak yere fırlattı.

DHA DIŞ - İçinde bebeğin olduğu puseti alıp yere fırlattı
ABD (DHA) ? ABD'de alıveriş sonrası aldıklarını araca yerleştiren kadının yanına gelen bir genç, içinde bebeğin olduğu puseti alarak yere fırlattı. Polis 17 yaşındaki şüpheliyi yakaladığını duyurdu.
Olay, ABD'nin Oklahoma eyaletinde yer alan Edmond şehrindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Dusti Counts isimli kadının, alışveriş sepetindeki malzemeleri otomobiline yerleştirdiği ve bu sırada bir yaşındaki Jenzen isimli bebeğin, alışveriş sepetindeki puseti içinde olduğu görülüyor. Dusti, malzemeleri yerleştirdiği sırada otoparkta yürümekte olan bir genç aniden bebeğin içinde olduğu puseti alıp, yere fırlatıyor ve hiçbir şey olmamış gibi yürümeye devam ediyor. Dusti ise panikle yerdeki bebeğinin yanına koşup, bebeğinin durumunu kontrol ediyor.
Edmond Polis Departmanı, 17 yaşındaki gencin gözaltına alındığını ve gencin, başka bir uyuşturucu madde ile karıştırılmış sentetik uyuşturucu etkisi altında olduğunu söylediğini duyurdu.
Öte yandan, bebeğin babası James Counts, 1 yaşındaki bebekleri Jenzen'in olayı birkaç sıyrıkla atlattığını belirtti.DHA DIŞ - İçinde bebeğin olduğu puseti alıp yere fırlattı
Kaynak: DHA
Polis, Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:29 (Özel) Sürücü vitesleri karıştırdı, oğluyla bahçeye düştü
16:29 Samsun'un ikiz ve üçüzlerinin karne sevinci
16:28 Arka Sokaklar'da Aylin karakteri diziye veda ediyor
16:28 Çorum'da sağanak etkili oldu
16:27 Orgeneral Güler'den Akit TV ve Murat Alan'a tazminat davası
16:27 Bakan Soylu'dan Gaziosmanpaşa'da esnaf ziyareti
16:26 Jandarma Teşkilatının 180. yıldönümü kutlandı
16:26 DMD hastası İsveçli çocuk, tedavi olabilmek için Türk vatandaşlığına geçti
16:26 Sinema oyuncusu Coşkun Göğen'e doğum günü sürprizi
16:25 İzmir ulaşımına sınav ayarı
16:25 Anamur emniyeti trafiği 126 gözle denetliyor
16:25 'Gri' kategoride aranan terörist İstanbul'da yakalandı
16:24 Uzun Çarşı'da hummalı çalışma
16:24 Başkan Fadıloğlu'ndan Babalar Günü mesajı