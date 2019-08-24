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DHA DIŞ - İdlib'de bombalı saldırı 1 ölü, 8 yaralı

İdlib'de bombalı saldırı 1 ölü, 8 yaralıSuriye, (DHA)- SURİYE'nin İdlib kentinde bomba yüklü motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

24.08.2019 17:05
DHA DIŞ - İdlib'de bombalı saldırı 1 ölü, 8 yaralı
İdlib'de bombalı saldırı 1 ölü, 8 yaralı
Suriye, (DHA)- SURİYE'nin İdlib kentinde bomba yüklü motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Rus ve rejim savaş uçaklarının hava saldırıları nedeniyle binlerce kişinin zorunlu göç ettiği İdlib'de, bomba yüklü motosiklette patlama meydana geldi. Öğle saatlerine Kusor Mahallesi'nde kalabalığın bulunduğu alanda meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sivil savunma ekipleri tarafından sağlık kuruluşlarına kaldırıldı.
Yeni bir olay yaşanmaması için siviller bölgeden uzaklaşırken, saldırının hangi örgüt tarafından yapıldığı araştırılıyor.
DHA DIŞ - İdlib'de bombalı saldırı 1 ölü, 8 yaralı

İdlib, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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