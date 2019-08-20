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DHA DIŞ- İdlib hayalet kente dönüyor

Suriye'de rejim güçlerinin vurmaya devam ettiği İdlib, hayalet kente döndü.

20.08.2019 12:04 DHA DIŞ- İdlib hayalet kente dönüyor
Suriye'de rejim güçlerinin vurmaya devam ettiği İdlib, hayalet kente döndü. Suriye rejiminin düzenlediği saldırılarda bir cami de hedef alındı.

Kurban Bayramı'ndan beri devam eden saldırılar nedeniyle bölgede yaşayan siviller zorunlu olarak göç etmeye devam ediyor. Bu arada siviller kaçarken, rejim güçleri bölgeyi havadan ve karadan vuruyor. Han Şeyhun ilçesi kırsalındaki bir yerleşim birimindeki cami de devam eden saldırılardan nasibini aldı. Ali Bin Ebu Talip Cami neredeyse kullanılamaz hale gelirken, saldırıda kimsenin yaşamını yitirmediği, ancak çok sayıda kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Bu arada saldırılardan kaçan Suriyeli siviller, güvenli olan Türk sınırına doğru kaçışlarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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ÖZEL

- Camiden görüntüler

- Bombalanan yerden görüntüler

- DHA Muhabiri Murat Kibritoğlu'nun anonsları

- Boşalan sokaklardan görüntüler

- Caminin içinde dua eden bir Suriyeli

- Caminin içindeki kırılan cam parçaları


- Kanlı

Suriye, İdlib, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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