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DHA DIŞ - İdlibliler, bombardımandan kaçıyor

Suriye'nin İdlib kentinde yaşayanlar, rejim güçlerinin savaş uçaklarıyla bombardımanından kaçıyor.

21.08.2019 13:59 DHA DIŞ - İdlibliler, bombardımandan kaçıyor
Suriye'nin İdlib kentinde yaşayanlar, rejim güçlerinin savaş uçaklarıyla bombardımanından kaçıyor. Araçlarına eşyalarını yükleyen siviller, Türkiye sınırına gidiyor.
İdlib ve Hama kentleri arasında kalan Cercenes ile Mare'de dün yoğunlaşan bombardıman, bugün sabah saatlerine kadar sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla rejim güçleri, savaş uçaklarıyla bombardımanı sürdürdü. İdlib'de yaşayanlar ise bombardımanından kaçmak için eşyalarını araçlarına yükledi. Siviller, Türkiye sınırına doğru giderken, İdlib yolunda araç kuyruğu oluştu.
Görüntü Dökümü
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Suriye helikopterlerinden atılan bombalar sonrası meydana gelen patlamalar
Yükselen dumanlar
Eşya taşıyan kamyonetler
Eşya yüklü kamyonet yoğunluğu


- Kanlı

Türkiye, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: DHA

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