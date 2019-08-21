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DHA DIŞ - İdlibliler, bombardımandan kaçıyor

İdlibliler, bombardımandan kaçıyorMurat KİBRİTOĞLU-Mustafa KANLI, İDLİB(Suriye), (DHA) - Suriye'nin İdlib kentinde yaşayanlar, rejim güçlerinin savaş uçaklarıyla bombardımanından kaçıyor.

21.08.2019 14:09
DHA DIŞ - İdlibliler, bombardımandan kaçıyor
İdlibliler, bombardımandan kaçıyor
Murat KİBRİTOĞLU-Mustafa KANLI, İDLİB(Suriye), (DHA) - Suriye'nin İdlib kentinde yaşayanlar, rejim güçlerinin savaş uçaklarıyla bombardımanından kaçıyor. Araçlarına eşyalarını yükleyen siviller, Türkiye sınırına gidiyor.
İdlib ve Hama kentleri arasında kalan Cercenes ile Mare'de dün yoğunlaşan bombardıman, bugün sabah saatlerine kadar sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla rejim güçleri, savaş uçaklarıyla bombardımanı sürdürdü. İdlib'de yaşayanlar ise bombardımanından kaçmak için eşyalarını araçlarına yükledi. Siviller, Türkiye sınırına doğru giderken, İdlib yolunda araç kuyruğu oluştu.
DHA DIŞ - İdlibliler, bombardımandan kaçıyor

Suriye, İdlib, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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