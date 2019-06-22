22.06.2019 14:03
Haberler » Güncel » Haber

DHA DIŞ - İngiliz Bakan, İran'ı ziyaret edecek

DHA DIŞ - İngiliz Bakan, İran

– İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Andrew Murrison'un İran'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı , Orta Doğu 'dan Sorumlu Devlet Bakanı Andrew Murrison'un İran 'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Murrison'un yarın İran'a kısa bir ziyarette bulunacağı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, İngiltere'nin İran ile devam eden diplomatik bir diyalogu olduğu belirtilerek, "Bölgesel gerilimin artığı ve nükleer anlaşmanın geleceğinin kritik bir evrede olduğu bu dönemde bu ziyaret, İran yönetimiyle daha açık, dürüst ve yapıcı bir katılıma olanak sağlıyor. Murrison, bölgede gerilimin düşmesi yönünde çağrıda bulunacak ve İngiltere'nin ve uluslararası kamuoyunun endişelerini dile getirecektir" ifadeleri yer aldı.


Kaynak: DHA
Orta Doğu , İngiltere , İran , Güncel

Son Dakika Haberleri
15:28 Araklı'da hasar tespit çalışmaları için toplandılar
15:28 Hafızlık icazet töreni - KARABÜK
15:28 Ekipler mahsur kalan inekler için seferler oldu
15:27 Fotoğraflar// İmamoğlu Sultanbeyli'de vatandaşlara seslendi
15:27 Fotoğraflar// İmamoğlu Sultanbeyli'de vatandaşlara seslendi
15:26 Selendi Kaymakamı Atak halk toplantısı yaptı
15:26 Evinde ölü bulunan kadının vücudunda darp izlerine rastlandı