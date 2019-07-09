DHA DIŞ- "İngiliz gemisi İran tehdidi sebebiyle Suudi limanına sığındı" iddiası

BP'ye ait olduğu belirtilen 'British Heritage' tanker gemisinin, İran tarafından ele geçirilme korkusuyla Suudi Arabistan limanına sığındığı iddia edildi.

İngiliz The Independent gazetesi, Irak'ın Basra Körfezi'nde bulunan Al Başrah Petrol Terminali'ne seyir halinde olan BP'ye ait 'British Heritage' isimli tanker gemisinin, İran tarafından ele geçirileceği korkusuyla Suudi Arabistan limanına sığındığını yazdı.

Gemi kaptanının, İran'ın, Cebelitarık'ta alıkoyulan gemisine karşılık misilleme yapabileceğinden endişe ederek Suudi limanına sığındığı belirtildi.

- İngiltere