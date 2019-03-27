Dha Dış – İngiltere'de İslami Eğitim Merkezine Saldırı

– İngiltere
'nin Newcastle şehrinde saldırganlar, Bahr İslami Eğitim Merkezi'ne saldırdı. Yerel medya, saldırganların Kur'an-ı Kerim nüshalarını yırttığı; binayı yağmaladıklarını duyurdu.
Yerel medya, İngiltere'nin Newcastle şehrinde İslami eğitim veren Bahr Akademisi'nin saldırıya uğradığını; saldırıda bina içi ve dışının zarar gördüğünü duyurdu. Yerel medya, saldırganların Kur'an-ı Kerim nüshalarını yırttığını ve duvarlara ırkçı ve İslamofobik yazılar yazdığını duyurdu. Polis
, olayla ilgili olarak 18 yaşında bir kadın, 16 ve 14 yaşlarında iki çocuğun ve 14 yaşlarında bir kız çocuğunun gözaltına alındığını belirtti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------
Binanın dış görüntüsü
İçeriden görüntüler
İngiltere, Güncel
Kaynak: DHA