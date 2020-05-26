DHA DIŞ -İngiltere'de metroda koranavirüs deneyi 7 metrelik alanda herkese bulaşıyor

İngiltere'de metroda koranavirüs deneyi: 7 metrelik alanda herkese bulaşıyorİngiltere, (DHA) ? İngiltere'de koronavirüsün metrolarda nasıl bulaştığına dair yeni bir simülasyon videosu yayınlandı.

26.05.2020 17:06 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:10
DHA DIŞ - İngiltere'de metroda koranavirüs deneyi: 7 metrelik alanda herkese bulaşıyor
İngiltere, (DHA) ? İngiltere'de koronavirüsün metrolarda nasıl bulaştığına dair yeni bir simülasyon videosu yayınlandı. Metroda koronavirüse sahip bir kişi, çevresindeki herkesi virüsle kapladığı ortaya çıktı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İngiltere'de faaliyet gösteren Oregon Üniversitesi tarafından yayınlanan simülasyon görüntüsü, ülkenin normalleşmeye ve okulların açılma hazırlığı sırasında yayınlandı. Simülasyonda metroda seyahat eden bir koronavirüs hastasının en ufak bir öksürük veya hapşırmayla çevresindeki 7 metrelik alanda herkese virüs bulaştırdığı görüldü. Ayrıca koronavirüse sahip bir kişinin oturduğu ve dokunduğu yüzeylerde virüsün uzun süre etkili olduğu ifade edildi. DHA DIŞ -İngiltere’de metroda koranavirüs deneyi 7 metrelik alanda herkese bulaşıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: İngiltere, DHA, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ukrayna’da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Haber
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı Haber
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı Haber
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep’te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
’Yarasa kadın’dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi Haber
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
Haberler››Güncel››DHA DIŞ -İngiltere'de metroda koranavirüs deneyi 7 metrelik alanda herkese bulaşıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:08: Türk Kızılay ekipleri, kapı kapı dolaşıp 20 bin maske ile çekme helva dağıttı - Haber 17:08: Kısıtlamaya rağmen vatandaşlar piknik alanına akın etti - Haber 17:07: Gaziantep'te tepsi yemeği yasağı kalktı - Haber 17:07: Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler - Haber 17:06: Ünlü iş insanı ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle savcılığa şikayette bulundu - Haber 16:47: Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı - Haberler 15:53: DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü - Haber 15:50: İsviçre'de rahatsızlanan Türk vatandaş, Sağlık Bakanlığı'na ait özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi - Haber 14:19: Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti - Haberler