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İngiltere'de pes dedirten hırsızlık kamerada

İngiltere'de pes dedirten hırsızlık kameradaTuba KARA, (DHA) - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sosyal izolasyon uygulanan İngiltere'de, yaşlı bir adamın kapısının önünden ekmek ve yumurta çalındı.

29.04.2020 13:01 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:04

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sosyal izolasyon uygulanan İngiltere'de, yaşlı bir adamın kapısının önünden ekmek ve yumurta çalındı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İngiltere'nin Wiltshire kentindeki Swindon kasabasında yaşayan 83 yaşındaki Bruno'ya, koronavirüs nedeniyle evinden dışarı çıkamadığı için kızı Veronica tarafından ekmek ve yumurta siparişi verildi. Yaşlı adamın kapısının önüne bırakılan ekmek ve yumurta kapüşonlu bir adam tarafından çalındı. Yemek şirketi teslimatı yaptıktan 30 dakika sonra yaşanan ilginç hırsızlık, evin güvenlik kamerasına takıldı.

'BABAM KENDİNİ İZOLE EDİYOR VE SAVUNMASIZ BİR İNSAN'

Yaşlı adamın kızı Veronica ve eşi Vito Zarola, olaya isyan etti: Hırsız, ekmek ve yumurtayı alıp sütü bırakmış. Çok kızgınım çünkü bu yumurta ve ekmek, 83 yaşında olan ve tek başına yaşayan babam Bruno içindi. Kendini izole ediyor ve savunmasız bir insan, bu yüzden gerçekten kızgınım. Polisi aradık ve şirkete bunun olduğunu bildirmemiz gerektiğini söylediler. Son 5 yıldır kullandığımız yemek şirketine durumu bildirdik?

POLİSTEN DİKKATLİ OLUN ÇAĞRISI

Çevre sakinlerinin dikkatli olması gerektiğini söyleyen Wiltshire Polisi Sözcüsü, 'Görüntüleri aldık, hırsızı teyit edebiliriz. Çevre sakinlerini dikkatli olmaya çağırıyoruz. Hırsızlık hakkında bilgi sahibi olan herkesin polise haber vermesini istedik' açıklamasında bulundu.

İngiltere’de pes dedirten hırsızlık kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İngiltere, DHA, Güncel, Haber

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