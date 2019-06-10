DHA DIŞ - İngiltere'deki Türk toplumuna ücretsiz sağlık semineri

İngiltere 'nin başkenti Londra 'da kurulan özel sağlık merkezi Mediwell Klinik, Londra'da yaşayan Türklere yönelik kadın sağlığı konusunda bilgilendirici seminer düzenledi.

Seminere konuşmacı olarak katılan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktor Dr. Rahat Khan, gebelik, gebelik planlaması, gebelik sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve cinsel sağlık konularının yanı sıra erkek ve kadınların akıl ve beden sağlığını korumaları için günlük hayatta yapması gerekenler hakkında bilgiler verdi.

Londra'nın Edmonton bölgesindeki klinikte Türk katılımcıların sorularını yanıtlayan Doktor Khan, diyabet, yüksek tansiyon, tiroyid, kalp ve damar hastalıkları nedeniyle ilaç kullanan kadınların gebelik düşünmeden önce mutlaka bir doktora başvurmaları ve bir hamilelik planlaması yapmaları gerektiğini söyledi.

Kadınların günümüzde çocuk sahibi olmalarını giderek geç yaşlara ertelediğine dikkat çeken Khan, 40'lı yaşlardan sonra gebelik düşünen kadınların gebeliğinde risklerin ve komplikasyonların olabileceği, daha genç yaştaki hamileliklere göre az da olsa düşük yapma riskinin artabileceğini söyledi. Khan, ileriki yaşlarda hamileliğin özellikle ilk üç ayında yapılacak testler ve kontrollerin önemli olduğunu, örneğin bebekte 'down sendromu' görülme olasılığının bu kontrollerde ortaya çıkacağını söyledi.

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda da bilgi veren Khan, kadınlarda en çok görülen cinsel yolla bulaşan hastalıkların bel soğukluğu ve frengi olduğunu belirterek, üreme çağındaki kadınların bu gibi hastalıklardan korunmak için bir cinsel sağlık merkezinde ya da hastanede test yaptırmaları gerektiğini ve bu gibi hastalıkların kadınlarda kısırlığa yol açabileceğini söyledi.

Dr. Khan sağlıklı bir akıl ve bedenin öncelikli olduğuna dikkat çekerek 19 yaşından sonra her yetişkinin haftada en az 150 dakika hareket etmesi gerektiğini belirtti. Khan, aktif bir günlük yaşam, olumlu düşünce ve çevredekilerle sağlıklı bir iletişim kurmanın da bireylerin akıl ve beden sağlığına katkı sağlayacağını belirtti.

Dr. Turhan Çömez, seminerin sonunda yaptığı açıklamada, direktörlüğünü yaptığı Mediwell Sağlık Kliniği'nde özellikle Londra'da yaşayan Türk toplumunu bilgilendirmek ve sağlık konularında aydınlatmak amacıyla bu tür seminerler yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: DHA

- Yağcı