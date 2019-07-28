DHA DIŞ – İngiltere: HMS Duncan gemimiz Hürmüz Körfezi'nde

Birleşik Krallık Kraliyet Donanması'ndan yapılan açıklamada HMS Duncan gemisinin, İngiliz bayraklı gemilerin Hürmüz Körfezi'nden güvenli geçişine eşlik etmek için bölgede olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Gezinme özgürlüğü, küresel ticaret sistemi ve dünya ekonomisi için çok önemlidir ve Hükümet bunu korumak için elinden geleni yapmayı taahhüt etmiştir. Kraliyet donanmasının HMS Duncan gemisi, İngiliz bandıralı gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişine eşlik etmek için Körfez'e vardı. HMS Duncan gemisi, bölgede, Ağustos sonu gibi görevi sona erecek olan HMS Montrose gemisine eşlik edecek" denildi.