16.06.2019 18:24
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DHA DIŞ ? İniş takımı arızalanan uçak gövde üzerine indi

Brezilya'nın Eduardo Gomes Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmak için alçalan ve içerisinde 34 yolcunun bulunduğu ATR 42 tipi yolcu uçağı, iniş takımı arızası sonucu gövde üzerine iniş yapmak zorunda kaldı.

Brezilya'nın Eduardo Gomes Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmak için alçalan ve içerisinde 34 yolcunun bulunduğu ATR 42 tipi yolcu uçağı, iniş takımı arızası sonucu gövde üzerine iniş yapmak zorunda kaldı. Olayda, 2 kişi hafif yaralandı.
Brezilya'nın Manaus kentinde bulunan Eduardo Gomes Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan, ancak teknik arıza nedeni ile havalimanına geri dönen uçağın iniş takımları açılmadı ve gövde üzerine iniş yapmak zorunda kaldı. Yerel medya, uçakta 34 yolcunun bulunduğunu, uçağın yerel saat ile 12.00 sularında iniş yapmak zorunda kaldığını bildirdi. İniş sırasında 2 kişinin hafif yaralandığı; kabin ekibinin acil durum prosedürlerini doğru şekilde uyguladığı belirtildi.
'BÜYÜK PANİK OLDU'
Yerel medyaya konuşan yolculardan birinin, 'Bir ıslık sesi gibi bir ses duyduk. Sonra uyarı sinyallerini gördük. İnsanlar nehre düşeceğimizi söylemeye başladı. Yere iniş anında, uçağın içine büyük bir panik oluştu. Uçakta bazılarının çığlık attığını, çocukların ağladığını ve bayılanlar olduğunu gördüm' dediği belirtildi.DHA DIŞ ? İniş takımı arızalanan uçak gövde üzerine indi
Kaynak: DHA
Gomes, Eduardo, Brezilya, Güncel

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